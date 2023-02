Milan, Pioli: “Partiti per vincere lo Scudetto, non ci riusciremo. Ora puntiamo ai primi 4 posti”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha così risposto a questa domanda nella conferenza stampa di vigilia del match contro il Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha già vissuto in carriera situazioni simili: come sta? Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha così risposto a questa domanda nella conferenza stampa di vigilia del match contro il Torino: "Io sto molto concentrato e molto motivato, so con chi ho a che fare e rimango molto positivo. Non è mai mancata la fiducia in me stesso e nei miei giocatori. Siamo partiti per vincere il campionato e non ci riusciremo, da domani ne comincia un altro per entrare nelle prime quattro. Abbiamo sbagliato una cosa: pensare troppo alla prossima. Il campionato non finisce domani".