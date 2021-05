Milan, Pioli preoccupato: "Ibrahimovic? Speriamo di recuperarlo per l'ultima"

Contro la Juve grossa botta di adrenalina e autostima, ma domani c'è il Torino. Come gestire ora il gruppo? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino valida per la 36esima giornata di Serie A: "Noi - ha detto - siamo equilibrati, come non ci siamo demoralizzati dopo una sconfitta pesante come quella con la Lazio, così da ieri siamo concentrati sulla gara di domani che è importantissima. Le gare sono sempre meno e tutte difficili. C'è bisogno di fare ancora punti per centrale il nostro obiettivo".

Quali sono le condizioni di Ibrahimovic?

"Ha subito una lieve distorsione al ginocchio, sicuramente non ci sarà domani e domenica. Vediamo poi le sue condizioni la prossima settimana".