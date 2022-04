Milan, Pioli: "Scudetto? Sbagliato pensare alle prossime 4 gare, testa alla Fiorentina"

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina parla della volata finale per il titolo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina parla della volata finale per il titolo. Cosa servirà per le prossime 4 partite? "Conta tutto, però dopo le partite sono spesso decise dagli episodi. E in quegli episodi devi metterci qualcosa in più dell'avversario: che sia qualità, ferocia agonistica, intuito. Sbagliato pensare alle prossime 4 partite, perché ce ne abbiamo una sola domani e dobbiamo pensare a quella".