Milan, Pioli sempre più importante: domani la firma sul rinnovo, i dettagli

Non dovrebbe arrivare nelle giornata di oggi ma ci siamo: Stefano Pioli è sempre più vicino al rinnovo con il Milan. Lo riporta Milannews.it, secondo cui il tecnico emiliano domani o addirittura nelle prossime ore metterà la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri almeno fino al 2023 con opzione fino al 2024. L'impresa di Madrid è solo l'ultima delle grande partite collezionate dai rossoneri sotto la sua gestione: in un anno e mezzo, infatti, il Milan è passato dalle umilianti fatiche di Bergamo alla dominante gara offerta al Wanda Metropolitano mostrando unità, carattere e una costante voglia di continuare a stupire. Con queste premesse e questi risultati, quindi, il matrimonio tra Pioli e il Milan non poteva altro che continuare.