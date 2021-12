Milan, Pioli: “Serata non delle migliori, soddisfatto della reazione. Sul Napoli..."

Un pareggio arrivato nel finale grazie al gol di Zlatan Ibrahimovic, questo il commento di Stefano Pioli ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l'Udinese. "Ho fatto tre cambi perché volevo una gestione della palla più pulita, abbiamo cambiato anche sugli esterni per cercare un po' di più l'uno contro uno. Alla fine abbiamo cercato molto Zlatan, per fortuna è arrivato questo pareggio. Diaz? Non è il suo momento migliore, deve ritrovare la miglior condizione".

Sono mancati un po' i calciatori che saltano l'uomo contro queste difese?

"Si, sicuramente quando trovi difese così piazzate l'uno contro uno ti può risolvere tante situazioni. E' mancata la lucidità nelle scelte, dovevamo obbligare i nostri avversari a muoversi di più. Non è stato un primo tempo brillante, il loro gol ci ha tolto fiducia. Sono soddisfatto della reazione perché la serata non era delle migliori per riprendere una partita del genere, è un segnale di carattere ed è chiaro che dobbiamo ritrovare i nostri ritmi".

Un punto guadagnato o occasione persa?

"Cominciamo le partite per vincere e quindi non possiamo essere soddisfatti, la partita si era messa male e portare a casa un risultato positivo vuol dire che la squadra non voleva perdere. Partiamo dai piccoli obiettivi, possiamo fare ancora meglio e ci proveremo".

Potevano fare meglio Bennacer e Bakayoko?

"Bakayoko non doveva stare tra le linee, sull'errore di Bennacer nel loro gol è sbagliata la posizione del primo. Non sempre ci è riuscita la circolazione della palla veloce e pulita".

Spera di recuperare qualcuno per il Napoli?

"Non lo so, quello più vicino al recupero sembra Giroud. C'è tutta la settimana per lavorare, avremo una settimana buona per preparare una sfida contro un grande avversario e vincere".

Quanto voleva questo Ibrahimovic?

"Vuole sempre giocare e segnare, ha fatto anche un bel gol".