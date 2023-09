Milan, Pioli si scusa coi tifosi: "Sono in debito, sento il peso degli insuccessi nel derby"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Newcastle in Champions League, il tecnico del Milan, Stefano Pioli

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Newcastle in Champions League, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato anche del momento che sta attraversando rispondendo alla domanda sul fatto che possa essere il più difficile che ha trascorso da quando siede sulla panchina del club rossonero: "Ho passato momenti belli, ma anche difficili. Sento il peso degli insuccessi nel derby e se potessi, cambierei questi risultati dando tutto quello che ho. So di allenare una squadra forte e so che avremo la capacità di reagire ad un derby così difficile.

Con i tifosi sono in debito, perché lo scorso anno quando abbiamo giocato veramente male ci hanno sempre sostenuto. E sono in debito perché sono l'allenatore che ha perso più derby in un anno ma faremo di tutto per rendere questa stagione positiva".

Quanto le ha fatto piacere la presenza di Ibrahimovic oggi a Milanello?

"Zlatan doveva venire prima del derby, ma ha avuto un impegno ed è venuto oggi. Sappiamo quando Ibra tenga a noi e quanto sia stato importante per il nostro percorso. La sua presenza è sempre positiva. Ha fatto piacere a me, alla dirigenza, ai compagni. Ci vedremo anche fuori a cena. Siamo "amici", non sono più il suo allenatore".