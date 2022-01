Milan, Pioli si toglie pressioni: "Juve imbattuta da tempo, non sarà decisiva"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa prima del big match contro la Juventus di domani: “Non so se è un bivio o una svolta. Ma è una partita importante anche se non decisiva. La Juventus sta dimostrando la sua forza, è imbattuta da tempo e sta cercando di recuperare. Riuscire a vincere domani sarebbe molto importante per la nostra classifica. Come stanno i giocatori rientrati? Bennacer, Romagnoli e Calabria sono rientri importanti. Stanno tutti e 3 bene e sono a disposizione. Ibra sta bene ed è pronto come tutti noi”.