Milan, Pioli: "Siamo in 5 per lo Scudetto con la Juve che tornerà presto sotto"

Lunga intervista all'edizione odierna de Il Giornale per Stefano Pioli. Il tecnico rossonero ha parlato innanzitutto delle ambizioni scudetto: "Il Milan è molto cresciuto e ha ancora margini di miglioramento ma il panorama dei pretendenti allo Scudetto non è cambiato: i candidati sono sempre gli stessi, cinque o sei, con la Juve che tornerà presto sotto, l’Atalanta che è abituata a partenze lente. Sarà fondamentale, per il Milan, dimostrare la qualità decisiva: continuità nei risultati. Per vincere non bastano 18 mesi di eccellenti prestazioni".