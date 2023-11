Milan, Pioli sorride: recuperato un titolare per il match con l'Udinese

Discorso diverso, invece, per Simon Kjaer e Christian Pulisic. I due rossoneri, infatti, hanno continuato il loro allenamento personalizzato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivano buone notizie per Stedano Pioli dall'allenamento del Milan di oggi. Ruben Loftus-Cheek ha infatti lavorato con il resto del gruppo ed è quindi da considerarsi recuperato per la sfida dei rossoneri contro l'Udinese in programma per sabato alle 20.45. Il centrocampista è assente dallo scorso 30 settembre, quando si è infortunato contro la Lazio e potrebbe dunque rientrare nella gara contro i friulani, anche se la sua condizione fisica non può certo essere delle migliori.

Gli altri.

Discorso diverso, invece, per Simon Kjaer e Christian Pulisic. I due rossoneri, infatti, hanno continuato il loro allenamento personalizzato al centro sportivo di Carnago. Vicino al rientro in gruppo Samuel Chukwueze: l'esterno nigeriano ha svolto un lavoro personalizzato sul campo.