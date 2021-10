Milan, Pioli spiega: "Così lavoriamo in difesa. Nel calcio moderno conta l'intelligenza dei singolI"

Stefano Pioli a tutto tondo. Il tecnico del Milan si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Federico Balzaretti sulle frequenze di Dazn. Si parte dai suoi esordi come allenatore: "Mi era stato offerto un contratto da team manager di una prima squadra, ma non era quello che volevo. Io volevo stare sul campo, ho fatto tante esperienze che mi hanno aiutato tanto, sia quelle positive che quelle negative".

Cosa dice alla squadra?

"Una delle cose più importanti è cosa dire prima e dopo le partite. Ora non dico più niente dopo le partite, da quando c'è Ibra entro anche meno nello spogliatoio (sorride, ndr). Dopo le partite può esserci poca lucidità, preferisco parlare il giorno dopo".

Cosa caratterizza il gioco del suo Milan?

"In fase difensiva lavoriamo sempre meno di reparto, vogliamo portare la parità numerica nella zona della palla. In fase di impostazione la cosa fondamentale è lo smarcamento, bisogna muoversi e coprire gli spazi. Più ti muovi e più metti in difficoltà gli avversari. Nel calcio moderno è fondamentale l'intelligenza dei giocatori in campo".