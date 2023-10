Musumeci al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto Campi Flegrei in seguito all'emergenza per lo...

GIOVANILI PRIMAVERA, BRUTTA SCONFITTA A CESENA: AZZURRINI IN DIFFICOLTÀ DOPO LA YOUTH LEAGUE Il Napoli è stato sconfitto dal Cesena per 4-1 nella quarta giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B al Centro Sportivo "Rognoni" di Cesena. Il Napoli è stato sconfitto dal Cesena per 4-1 nella quarta giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B al Centro Sportivo "Rognoni" di Cesena. LE ALTRE DI A MILAN, PIOLI STUDIA LE ROTAZIONI IN ATTACCO: COL NAPOLI POSSIBILE CHANCE PER JOVIC Dopo la sosta per le nazionali, il Milan è atteso da Juventus, PSG e Napoli e per questo Stefano Pioli dovrà necessariamente far ruotare i suoi giocatori. Dopo la sosta per le nazionali, il Milan è atteso da Juventus, PSG e Napoli e per questo Stefano Pioli dovrà necessariamente far ruotare i suoi giocatori.