Milan, Pioli su Juve-Inter e Atalanta-Napoli: "Ciò che fanno le altre non conta più così tanto"

Durante l’odierna conferenza stampa prima della sfida contro il Bologna, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato anche del match odierno fra Juventus e Inter: “La guarderò sicuramente, ma molto distaccato perché conta ciò che facciamo noi domani e non più così tanto ciò che fanno gli altri".

Preferisce giocare dopo gli altri o per primi?

"Non cambia nulla. Dobbiamo rimanere concentrati su ciò che possiamo determinare, ovvero la nostra gara. Andremo in campo sapendo il risultato degli altri, ma ciò non cambia la nostra preparazione".

La squadra può essere influenzata dai risultati di oggi?

"No, non deve. Ciò che conta è cercare di vincere la nostra gara e sappiamo come farlo”.