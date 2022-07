Milan, Pioli: "Sul mercato abbiamo le nostre idee. Pobega forte, Adli interessante"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, nella sua conferenza stampa di inizio ritiro, ha parlato anche di quei giocatori che potrebbero servire

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, nella sua conferenza stampa di inizio ritiro, ha parlato anche di quei giocatori che potrebbero servire in vista della prossima stagione: "Abbiamo delle idee sul mercato. Ora dobbiamo valutare bene ciò che c'è. È rientrato Pobega dopo un campionato eccezionale, è un giocatore forte che ci darà fisicità in tante partite. È arrivato Adli che è un giocatore interessante. Il club è capace e sapremo trovare le soluzioni giuste. Ho trovato un gruppo molto consapevole e molto maturo; non abbiamo smesso di sentirci in queste vacanze. La ricetta è quella di continuare a lavorare giorno per giorno. I livelli si alzano, le aspettative e le pressioni anche perché abbiamo vinto e vogliamo continuare a vincere".