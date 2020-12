Milan, Pioli sulla Lazio: "Battuto avversario forte che aveva ritrovato lo spirito col Napoli"

Dopo la vittoria per 3-2 sulla Lazio Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Milan Tv: “Abbiamo sofferto ma me lo aspettavo contro un avversario forte, che con la gara contro il Napoli ha ritrovato lo spirito. Abbiamo anima, spirito e cuore che non muoiono mai. Questa è la vittoria del nostro popolo che ci ha accompagnato prima del match. E’ una grande soddisfazione di chiudere in questo modo una prima parte di stagione assolutamente positiva”.