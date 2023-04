Milan, Pioli torna all'antico: 4-2-3-1 con un mediano da trequartista: le scelte di Pioli

Il Milan tornerà alle origini sia come modulo che come interpreti, con spazio anche a una novità.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan tornerà alle origini sia come modulo che come interpreti, con spazio anche a una novità. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, Pioli è pronto a ridisegnare il 4-2-3-1 dopo che l'esperimento della difesa a tre è riuscito a cambiare l'inerzia delle cose solo per qualche settimana. Per ritrovare equilibrio, il tecnico rossonero però starebbe pensando di riutilizzare Rade Krunic come trequartista, esattamente come fatto con Kessie (e con lo stesso bosniaco) nel rush finale dell'anno scorso.