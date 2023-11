Milan, Pioli torna sul 2-2 di Napoli: "Risultato stretto, ci aspettavamo di vincere"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa prima dell'Udinese è tornato sul pareggio col Napoli al Maradona.

Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa prima dell'Udinese è tornato sul pareggio col Napoli al Maradona: "Risultato stretto e asticella alzata? Sì, ma è normale: quando una squadra va sullo 0-2 dopo quel primo tempo era lecito aspettarsi di vincere. Così non è stato. Peccato per il gol preso all'inizio. Ma ormai è il passato: ciò che conta è domani. Poi è giusto che si siano alzate le aspettative".