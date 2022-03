Milan, preoccupa Krunic: problema fisico in Bosnia per il centrocampista

Stefano Pioli guarda con un po' di preoccupazioni al ritiro della Bosnia per le sorti del suo Milan.

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli guarda con un po' di preoccupazioni al ritiro della Bosnia per le sorti del suo Milan. Dopo l'amichevole di venerdì scorso, infatti, il centrocampista rossonero Rade Krunic viene segnalato non al meglio: la Federcalcio bosniaca, tramite i propri canali di comunicazione, fa sapere che si tratta di non meglio specificati "problemi fisici di lieve entità". Possibile dunque che sia un piccolo fastidio, questo è ciò che spera Pioli, fiducioso di poter avere uno dei suoi jolly in questo complicato finale di stagione.