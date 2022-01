Milan, problemi al tendine per Ibrahimovic: la situazione

La Gazzetta dello Sport, in attesa degli esami strumentali, fa il punto sull'infortunio di ieri di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è uscito al 28' del primo tempo della sfida contro la Juventus e si è subito messo il ghiaccio sul tendine d'Achille della gamba destra, quindi non la sinistra precedentemente infortunata. Le sensazioni sono abbastanza positive, per il quotidiano, con Ibra che dovrebbe esserci per il derby alla ripresa. Ma come detto per una valutazione più centrata occorrerà attendere gli esami strumentali.