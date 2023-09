Milan, problemi verso il derby: stop per Kalulu ed è già fuori lo squalificato Tomori

Tra 48 ore sarà dunque fatto il punto della situazione sia su Kalulu che su Giroud, che ha iniziato le terapie dopo la distorsione alla caviglia

Dopo le situazioni relative a Giroud e Theo Hernandez possibile ulteriore defezione per il Milan di Stefano Pioli: Pierre Kalulu ha riportato un problema muscolare che lo mette in dubbio per il derby di sabato. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti sul difensore, che nelle idee del tecnico era il sostituto designato di Tomori, già assente per squalifica: non rimane che Kjaer a questo punto, visto che difficilmente il giovane Pellegrino verrà lanciato nella mischia in una gara di questo spessore.

A differenza di Olivier Giroud (già rientrato in Italia) e Theo Hernandez, l'infortunio di Kalulu è avvenuto a Milanello, visto che il difensore non era stato convocato da Deschamps per le partite di qualificazione a Euro 2024. Stando a Sportmediaset tra 48 ore sarà dunque fatto il punto della situazione sia su Kalulu che su Giroud, che ha iniziato le terapie dopo la distorsione alla caviglia accusata contro l'Irlanda.