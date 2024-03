Milan, promossa campagna anti-razzismo nelle scuole. Pobega: "A Udine con Maignan..."

Durante l'evento, "Tutti i colori dello sport", promosso dal Milan con gli studenti delle scuole secondarie a Milano, Tommaso Pobega ha parlato.

Durante l'evento, "Tutti i colori dello sport", promosso dal Milan con gli studenti delle scuole secondarie a Milano, Tommaso Pobega è intervenuto sul tema razzismo e non solo, partendo da cosa significhi per lui vestire la maglia rossonera e tornando sugli insulti a Mike Maignan durante la partita di Udine contro l'Udinese di questa stagione: "Abbiamo la fortuna e l’onore di vestire una maglia gloriosa che ha fatto la storia del calcio. L’hanno indossata prima gli uomini, poi i calciatori. Indossandola, dobbiamo dare l’esempio: abbiamo la fortuna di avere questa visibilità, quindi dobbiamo mandare messaggi positivi ai più piccoli per aiutarli nella loro crescita”.

Il problema razzismo come si combatte?

"La scuola può essere d’aiuto per eliminare queste barriere”.

Gli insulti di Udine a Mike Maignan?

"Mi sono sentito orgoglioso di far parte di un gruppo che sostiene il compagno sotto ogni punto di vista. I social sono un megafono e quando possono essere utilizzati per trasmettere cose positive è giusto aiutarsi nel diffonderle il più possibile”.

Cosa pensa dell'incontro di oggi qui a Milano?

"Ricordo quando vivevo in convitto e il Milan ha sempre organizzato incontri con i calciatori e ogni volta che se ne organizzava una lo usavo per prendere qualche arricchimento per me”.