Milan, Pulisic: "Sabato scopriremo una cosa importante per il destino del campionato"

Lunga intervista di Christian Pulisic all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il fantasista del Milan ha parlato dell'emozione di giocare a San Siro: "Ho giocato in alcuni dei migliori stadi al mondo ma San Siro è uno dei più impressionanti. Ricordo anche l’atmosfera arrivando allo stadio da avversario, con il Chelsea. Era incredibile. Noi più forti dell'Inter? Diciamo che un derby è l’occasione perfetta per scoprirlo.

Un sogno per il derby? Fare gol, come per ogni attaccante. Oppure dare un assist, che è sempre bello. Ho voglia di giocare il derby e la Champions, non vedo l’ora. Abbiamo cominciato alla grande, so che faremo il meglio possibile e voglio vincere, che alla fine è sempre la cosa più importante".