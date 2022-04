Milan, può scoppiare anche il caso Leao: bloccate le trattative per il rinnovo

Di sicuro, riporta La Repubblica, c'è che chi vorrà provare a strappare l'attaccante portoghese al Milan, dovrà sborsare 90 milioni

Rafael Leao rischia di diventare un vero e proprio caso in casa Milan, con il giocatore che, col contratto in scadenza nel 2024, sembrava a un passo dal prolungamento salvo poi bloccare la trattativa in corsa e rimettere tutto in dubbio. L'impressione è che i 4 milioni di euro proposti dai rossoneri non siano sufficienti.

Di sicuro, riporta La Repubblica, c'è che chi vorrà provare a strappare l'attaccante portoghese al Milan, dovrà sborsare 90 milioni, valutazione del cartellino da parte del club.