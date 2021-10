Milan rassegnato a perdere Kessie a zero: due top club esteri pronti ad accontentare il giocatore

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport in casa Milan sono ormai rassegnati davanti all'ipotesi di perdere Franck Kessie a parametro zero visto che la trattativa per il rinnovo si è arenata davanti alla richiesta di 8 milioni di euro all'anno presentata dall'agente del giocatore. Il centrocampista ha alle spalle estimatori top e ricchissimi come il PSG e il Liverpool e per questo, considerando che il Milan pensa di aver già fatto il massimo con una proposta da oltre 6 milioni, in pochi sperano ancora di poter confermare il Presidente in rossonero.