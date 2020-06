Milan, recupero di Ibrahimovic procede bene. Ma starà fuori per tutto il mese

Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il Milan ha fatto il punto sulle condizioni di salute di Zlatan Ibrahimovic: "AC Milan - si legge - comunica che Zlatan Ibrahimović è stato sottoposto oggi ad esame di controllo della lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Il processo di guarigione procede bene senza complicanze. Un nuovo controllo è da prevedere fra una decina di giorni".

L'attaccante svedese, che sicuramente salterà la sfida di Coppa Italia contro la Juventus anche perché squalificato, è al lavoro per recuperare quanto prima un vista del rush finale di campionato. Non ci sarebbe neanche in caso di eventuale finale di Coppa Italia, visto che - come precisa Sky Sport - il suo rientro è previsto per fine giugno o inizio luglio.