Milan, report allenamento: Theo in gruppo, lavoro a parte per 4 big

Buone notizie per Pioli in vista della sfida di giovedì al Manchester United: Theo Hernandez ha sostenuto l'allenamento in gruppo con il resto della squadra quest'oggi. Per quanto riguarda Rebic, invece, l'attaccante croato ha sostenuto un lavoro personalizzato. Continua il lavoro a parte anche per tutti gli altri giocatori alla ripresa con il recupero dei propri infortuni ovvero Bennacer, Mandzukic, Ibrahimovic e Calhanoglu.