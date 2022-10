Milan, richieste altissime di Leao: due le richieste formulate al club

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulle richiesta di Rafael Leao per rinnovare il contratto col Milan scadenza 2024

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulle richiesta di Rafael Leao per rinnovare il contratto col Milan scadenza 2024 alla luce dell'incontro avvenuto ieri a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e Ted Dimvula, avvocato francese che ha la primogenitura sulla procura del portoghese e porta avanti la trattativa nonostante le pressioni di Mendes e i rapporti tra la famiglia di Leao e il potente procuratore.

Il Milan ieri non ha formulato alcuna offerta, ma è pronto a fare di Leao il giocatore più pagato della rosa, sottoponendogli un contratto mai siglato con l'attuale gestione. Ma l'accordo non è semplice, soprattutto perché Leao deve corrispondere allo Sporting CP 19.5 milioni di euro per il suo svincolo e non si sa in che misura questa somma dovrà dividerla col Lille, club che lo tesserò nel 2018.

La richiesta

L'avvocato di Leao ha quindi messo sul piatto due opzioni: da un lato un rinnovo da 7 milioni di euro netti a stagione con risarcimento al Lille a carico del club rossonero. Dall'altro, un rinnovo di contratto più alto, tra i 10-12 milioni di euro a stagione. Con Leao che, a quel punto, risolverebbe da solo le pendenze con lo Sporting.