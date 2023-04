Milan, rifinitura in vista del Napoli: c'è Kalulu, l'unico assente è Ibrahimovic

Allenamento di rifinitura in corso per il Milan di Stefano Pioli in vista dell'andata dei quarti di finale di Champions League

TuttoNapoli.net © foto di DANIELE MASCOLO Allenamento di rifinitura in corso per il Milan di Stefano Pioli in vista dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli. Il gruppo rossonero è al completo, con anche Pierre Kalulu che ha regolarmente preso parte alla seduta. Unico assente l'infortunato Zlatan Ibrahimovic, comunque non presente nella lista UEFA.