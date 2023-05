Milan, rinnovo vicino per Leao: accordo ad un passo

Il nodo più spinoso è quello legato al contenzioso con lo Sporting Lisbona, che chiede 45 milioni per la fuga di Leao al Lilla nel 2018.

TuttoNapoli.net

© foto di © DANIELE MASCOLO

La telenovela legata al rinnovo di Rafael Leao con il Milan potrebbe presto chiudersi positivamente. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la scorsa settimana il club rossonero ha raggiunto un accordo con il giocatore per un prolungamento del suo contratto - in scadenza nel 2024 per altri 5 anni a 7 milioni netti a stagione. Manca solo la firma, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Il nodo più spinoso è quello legato al contenzioso con lo Sporting Lisbona, che chiede 45 milioni per la fuga di Leao al Lilla nel 2018. Il club francese, in sintonia con il Milan, ha dato la disponibilità a riconoscere i 22 milioni (compresi interessi e spese legali) indicati dalle sentenze in vari gradi di giudizio. A Milano vogliono stringere i tempi: cresce l'attesa per la risposta definitiva dal Portogallo.