Milan-Roma, le formazioni ufficiali: gioca Gabbia, Mou rinuncia a un big. La scelta su El Shaarawy

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle ore 20:45 si gioca la sfida a San Siro tra Milan e Roma. In vista del passo falso del Bologna, la Roma vorrà approffittarne per piazzarsi al sesto posto proprio a pari punti con i rossoblu. Sull'altra sponda, il Milan vuole mettersi alle spalle l'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Atalanta, e tenere a distanza la quarta classificata.

Non troppe novità per i padroni di casa: il dubbio era su Gabbia, che farà coppia con Kjaer. Tra i pali Maignan e larghi i soliti Theo e Calabria. In mediana Adli a fare coppia con Reijnders, davanti gli intoccabili Pulisic, Leao, Loftus-Cheek e Giroud. A sorprendere sono alcune scelte di Mourinho, a partire dalla porta: infatti, a sorpresa giocherà Svilar. Huijsen in panchina, preferitoKristensen nel terzetto difensivo insieme a Llorente e Mancini. A centrocampo scelti i muscoli: Cristante sarà affiancato da Paredes e Bove. Sugli esterni agiranno Celik e Spinazzola anziché Zalewski. Cambia anche il partner di Lukaku: dal 1' l'ex di turno Stephan El Shaarawy.

Ecco le formazioni ufficiali.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Kristensen; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; El Shaarawy, Lukaku. All. Mourinho.