Milan, salta Taremi? L'attaccante fa dietrofront e vuole cambiare l'accordo sull'ingaggio

Il futuro di Mehdi Taremi resta un rebus. Come vi avevamo anticipato, il Porto nella giornata di ieri aveva fatto sapere al Milan che c'erano i presupposti per chiudere l'operazione dopo il rilancio a 15 milioni di euro più bonus dei rossoneri con l'attaccante che aveva già accettato un triennale da appena 1,5 milioni più bonus a stagione, molto conveniente per il Diavolo.

Le discussioni sui bonus e i termini di pagamento sono durate a lungo e l'accordo con l'iraniano ora non sembra essere più sigillato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan ieri sera si è mostrato deciso a proseguire sulla sua linea e anche spazientito. I passi avanti inducono a pensare che una soluzione si possa trovare, ma non tutto è così semplice e oggi sarà il giorno decisivo