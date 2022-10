Milan salvato da traversa e deviazioni: vittoria sofferta ed episodica a Verona

Al Bentegodi il Milan batte soffrendo il Verona 2-1.

Al Bentegodi il Milan batte soffrendo il Verona 2-1. Passa in vantaggio il Milan al 9': errore di Hrustic, con un retropassaggio killer che fa arrivare il pallone dalle parti di Leao. Il portoghese semina Magnani in area, sul lato sinistro: il pallone che mette dentro sbatte su Miguel Veloso e rotola alle spalle di Montipò. Un altra autorete regala il pareggio al Verona al 19': Gunter che prova una sorta di tiro-cross e vede il pallone finire alle spalle di Tatarusanu anche grazie al tocco maldestro di Gabbia, che condanna i rossoneri. Ad inizio ripresa l'Hellas sfiora il gol del vantaggio: cross di Veloso per lo stacco di Piccoli che si stampa sul legno, poi ci prova Gunter mandando alto di poco sopra la traversa. All'81' contropiede del Milan, che trova l'insperato gol vittoria con Tonali: il centrocampista sfrutta un assist filtrante preciso del compagno Rebic, freddando Montipò a tu per tu. Nel finale il Verona spinge alla ricerca del pari con un'infinità di cross calci d'angolo, in ben due occasioni Tiaw salva il Milan sulla linea di porta.