Milan-Sassuolo, le formazioni ufficiali: De Zerbi col 4-2-3-1, Pioli si affida a Piatek

Sarà Milan-Sassuolo uno dei match in programma oggi alle 15 per questo 17^ turno di Serie A. Ecco le scelte dei due tecnici, con il maglia che scenderà in campo con una maglia celebrativa in occasione del 120esimo compleanno:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.