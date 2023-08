Milan, Scaroni: "Non penso allo Scudetto, ma siamo ambiziosi e vogliamo vincere”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando di molti aspetti, tra cui la politica societaria

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando di molti aspetti, tra cui la politica societaria: "Negli ultimi 4 anni abbiamo raddoppiato fatturati e ricavi, è un grande successo. La crescita economica del club è fondamentale, è stata la premessa per far sì che prendesse corpo questa campagna acquisti scoppiettante". Poi una battuta sul nuovo acquisto Pulisic: "Ragazzo solare, con la faccia pulita e soprattutto è un grandissimo talento in campo. Sì, è uno di quei giocatori che sarebbero piaciuti a Silvio".

In molti parlano già di Scudetto, ma Scaroni è cauto: "Non ci voglio pensare... Dico solo che siamo ambiziosi e vogliamo vincere, ma giocare la Champions e fare strada in coppa, come è successo nell'ultima stagione, è altrettanto importante. È la condizione fondamentale per restare al top in Italia e in Europa. Dobbiamo proseguire su questa strada, andando in campo sempre per vincere. Se arriverà un altro Scudetto, poi, sarò l’uomo più felice del mondo. Come lo sarebbe stato Berlusconi".