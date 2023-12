Milan, scoppia il caso Leao: San siro lo fischia dopo un'altra serata no

Qualche fischio è piovuto sulla testa di Rafael Leao al momento della sostituzione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Qualche fischio è piovuto sulla testa di Rafael Leao al momento della sostituzione. Il portoghese è stato cambiato a dieci minuti dalla fine nella sfida contro il Sassuolo, con Pioli che ha deciso di inserire Chukwueze.

Evidentemente la partita del lusitano non ha soddisfatto il palato dei supporter rossoneri che hanno deciso di non essere troppo clementi con l'attaccante. Niente di plebiscitario, ma un segnale abbastanza chiaro su quello che è un periodo certamente non straordinario per lui.