Milan, senza rinnovo Maldini mercato in stand-by: da Botman a De Ketelaere, tutto fermo

TuttoNapoli.net

In casa Milan è tutto ancora in stand by. Ed il motivo è presto detto: il contratto degli uomini mercato Paolo Maldini e Frederic Massara è in scadenza il 30 giugno. Fra meno di due settimane. Ecco perché le tante trattative abbozzate, avviate, non sono ancora potute entrare nel vivo. La prossima settimana potrebbe essere comunque quella giusta almeno per i rinnovi dei due dirigenti, da lì potrà partire anche il mercato vero e proprio.

Due riscatti e i primi due acquisti

Le primissime mosse riguarderanno i riscatti, già decisi e con lo sconto, di Florenzi e Messias. Poi toccherà a Divock Origi, di fatto il primo acquisto della prossima stagione: a inizio settimana è atteso in città per visite mediche e firma sul contratto. Quello del belga potrebbe però non essere l'unico nome, visto che anche la trattativa per Renato Sanches col Lille è data come vicina alla fumata bianca.

Da Botman a De Ketelaere, tutto ancora da definire

Il nome per la difesa resta quello di Sven Botman: il giocatore, da tempo nel mirino del Milan, ha scelto la maglia rossonera. Ma i dirigenti non hanno ancora l'accordo col Lille che per dire sì chiede la cifra pattuita col Newcastle, circa 40 milioni di euro. Cifre simili, forse leggermente inferiori, anche per Charles De Ketelaere: è il talento del Brugges il grande obiettivo per rinforzare la linea di trequartisti di Stefano Pioli. I primi contatti ci sono già stati, per lui come per il compagno di squadra Noa Lang, ma finché non saranno definite le situazioni di Maldini e Massara non potranno essere accelerate in tal senso. Sullo sfondo resta Nicolò Zaniolo: il talento della Roma piace e sarebbe anche il preferito. Ma la Roma non si smuove dai 60 milioni di valutazione e non valuta l'inserimento di eventuali contropartite quali Rebic o Saelemaekers.