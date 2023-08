Milan show a Bologna: 0-2 al Dall'Ara all'intervallo

Inizio col brivido per il Milan, poi dieci minuti super che valgono il vantaggio di due reti al "Dall'Ara" contro un Bologna in fase di costruzione.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Inizio col brivido per il Milan, poi dieci minuti super che valgono il vantaggio di due reti al "Dall'Ara" contro un Bologna in fase di costruzione. Pronti, via e Lykogiannis fa paura trovando la traversa. Milan che passata la paura sfonda e allunga: vantaggio confezionato dai nuovi acquisti e finalizzato dalla vecchia volpe Giroud: Perisic cambia gioco e pesca Reijnders, l'olandese mette in mezzo per il centravanti che appoggia facilmente, 0-1 all'11'. Dieci minuti più tardi Pulisic prende palla, dai e vai con Giroud che lo serve d'esterno e botta di destro dello statunitense che supera Skorupski.

Da lì gara sotto controllo per gli uomini di Pioli, col Bologna che prova ad alzare la testa in un paio di occasioni: Maignan risponde a Ferguson dalla distanza, Posch nel finale manda fuori di poco su suggerimento di Lykogiannis. In mezzo un pasticcio di Tomori che regala un pallone pericoloso ad Aebischer, abbattuto al limite dell'area da Leao.