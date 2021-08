Milan, si chiude per Bakayoko: agenti arrivati nella sede del club

Incontro a Casa Milan con gli agenti di Tiemoué Bakayoko: Maldini e Massara provano a chiudere la trattativa in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, ansiosi di dare un ulteriore rinforzo a Pioli per il centrocampo in vista di una stagione con tre competizioni da affrontare tutte al massimo delle proprie possibilità.