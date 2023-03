Milan, si ferma Theo Hernandez: il francese out contro l'Udinese per influenza

In sua vece dovrebbe toccare a Fodè Ballo-Touré partire dal primo minuto.

© foto di DANIELE MASCOLO

Theo Hernandez non sarà a disposizione di Pioli per la sfida di stasera all'Udinese: il francese, informa Sky, soffre di un attacco influenzale che ha consigliato lo staff medico a bloccare ogni tentativo di recupero del calciatore in vista della sfida di questa sera contro l'Udinese. In sua vece dovrebbe toccare a Fodè Ballo-Touré partire dal primo minuto.