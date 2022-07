Milan, si sblocca De Ketelaere: per convincere il Bruges garantita percentuale su rivendita

Già nel pomeriggio dovrebbe arrivare la fumata bianca definitiva che permetterà al giocatore, domani, di arrivare a Milano.

TuttoNapoli.net

Charles De Ketelaere al Milan, ci siamo. Dopo un lunghissimo corteggiamento durato settimane, finalmente nelle ultimissime ore si è sbloccata la trattativa: è infatti in corso la fase di preparazione e scambio di documenti tra il club rossonero e il Bruges per il trasferimento in Serie A del belga classe 2001 (per un'operazione economica che dovrebbe aggirarsi intorno ai 32 milioni di euro più bonus e percentuale sulla rivendita). Già nel pomeriggio dovrebbe arrivare la fumata bianca definitiva che permetterà al giocatore, domani, di arrivare a Milano.