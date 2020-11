Milan, situazione economica critica: club chiederà ai giocatori di tagliarsi lo stipendio del 20%

Secondo quanto riferito da La Repubblica, il Milan nelle prossime settimane chiederà ai giocatori di tagliarsi il proprio stipendio per far fronte al deficit di bilancio da 195 milioni registrato recentemente. L'argomento è stato trattato nel corso dell'ultimo Cda e toccherà a Gazidis formulare i termini della richiesta, che dovrebbe essere la decurtazione di circa il 20% dello stipendio mensile di tutti i calciatori in rosa. Spetterà ovviamente ai calciatori decidere se accettare o meno, esattamente come accaduto nei mesi del lockdown.