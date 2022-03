Milan, sospiro di sollievo per Romagnoli: escluse lesioni per il difensore

Stefano Pioli può tirare un sospiro di sollievo dopo l'esame a cui è stato sottoposto questa mattina il difensore e capitano del Milan

Stefano Pioli può tirare un sospiro di sollievo dopo l'esame a cui è stato sottoposto questa mattina il difensore e capitano del Milan Alessio Romagnoli, che ieri sera, nel primo round della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, era dovuto uscire per via di un infortunio muscolare all'adduttore sinistro. Il test medico ha escluso lesioni muscolo-tendinee in regione adduttoria sinistra. Come si può leggere sul bollettino pubblicato dal sito ufficiale rossonero, "l'evoluzione clinica verrà valutata giorno per giorno".