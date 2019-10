Milan-Spal, le formazioni ufficiali: Pioli toglie Suso e lancia Castillejo

Il Milan per ripartire, la SPAL per togliersi dalle secche della zona retrocessione. L'ultima gara di questo decimo turno propone Pioli contro Semplici, in una sfida tra due club che finora hanno deluso. I rossoneri trovano Bennacer in cabina di regia, Duarte come terzino e Castillejo in avanti al posto di Suso.

MILAN (4-3-3): Donnarumma, Duarte, Musacchio, Romagnoli, Hernandez, Paquetà, Bennacer, Kessie, Castillejo, Piatek, Calhanoglu.