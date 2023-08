Milan, spavento per Leao al 90': ecco cosa è accaduto

Al termine di Bologna-Milan Rafael Leao ha accusato dei problemi fisici.

Al termine di Bologna-Milan Rafael Leao ha accusato dei problemi fisici. Al momento del fischio finale il portoghese ha scalciato il pallone in aria. Subito dopo l’attaccante ha cominciato a zoppicare e si è accasciato a terra. Nulla di grave però per lui. Si è trattato di un presumibile attacco di crampi, come riferisce Sky Sport.