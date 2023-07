Milan, stanotte il test col Real Madrid: i probabili 11 di Pioli

Nella notte italiana, alle ore 4, il Milan scenderà per il primo test amichevole nella sua tournée americana.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella notte italiana, alle ore 4, il Milan scenderà per il primo test amichevole nella sua tournée americana. La sfidante è quella delle grande occasioni, il Real Madrid di Ancelotti e dell'ex Brahim Diaz. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Summer (canale 201) e su DAZN. Questa la probabile formazione proposta da MilanNews, con i nazionali pronti a fare il loro debutto a gara in corso:

MILAN (4-3-3) Sportiello; Calabria, Gabbia, Tomori, Florenzi; Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Messias, Colombo, Pulisic. All. Pioli.