Milan, stroncato il mercato estivo: contributo dei nuovi è stato nullo

I due punti persi con la Roma rischiano di costare cari al Milan. Lo riporta il Corriere della Sera, sottolineando i principali problemi dei rossoneri. L'anno scorso la miglior difesa era stata una delle statistiche chiave per la vittoria dello scudetto, mentre quest’anno i gol subiti dal Diavolo sono già 18.

Qualcosa si è rotto e sicuramente incide la mancanza di Maignan. Ma, puntualizza il quotidiano, la cosa peggiore è che il mercato non ha portato nulla al Milan: De Ketelaere non ha dato niente, Origi nemmeno, così come Adli e Vranckx. Il contributo dei nuovi è stato nullo, e il Milan è praticamente lo stesso dell’anno passato.