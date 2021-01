Milan, subito problema fisico per Mandzukic: non convocato per il derby con l'Inter

Mario Mandzukic non è stato convocato da Stefano Pioli per il derby di Coppa Italia in programma questa sera tra Inter e Milan. Sky Sport ha fatto sapere che il motivo della mancata presenza del croato è un problema alla caviglia accusato dopo la partita a San Siro contro l'Atalanta. Il tecnico dei rossoneri conta comunque di averlo a disposizione per la gara di sabato prossimo contro il Bologna al Dall'Ara.