Milan, sulla trattativa per la cessione del club incombono grane giudiziarie

Nonostante a Casa Milan ostentino ottimismo sulla buona riuscita della cessione, i fantasmi del passato tornano per guastare la festa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si sono contese gli ultimi due scudetti, ma le due milanesi attraversano un momento tutt'altro che facile. A partire dal mercato. Secondo quanto riportato da La Repubblica, rispetto ai tempi di Berlusconi e Moratti, il Milan e l'Inter dell'ultimo biennio sono sì vincenti, ma hanno possibilità di spesa limitate. Il Milan è in mezzo al guado di un passaggio di proprietà poco lineare fra il potente fondo Elliott e il più piccolo RedBird. Il cambio di mano dovrebbe completarsi a settembre, con il pagamento di un'ultima tranche di 300 milioni di euro, ma sulla trattativa incombono grane giudiziarie.

Nonostante a Casa Milan ostentino ottimismo sulla buona riuscita della cessione, i fantasmi del passato tornano per guastare la festa. Yonghong Li, vecchio proprietario che perse la maggioranza del club per un debito non pagato, ha ottenuto da un tribunale del Lussemburgo il congelamento di 364 milioni in tasca a Elliott, che si opporrà in appello. La tesi di Li è che 4 anni fa il valore del club sia stato stimato al ribasso. Con lo stesso presupposto anche Blue Sky ha promosso azioni legali in Lussemburgo e negli USA.