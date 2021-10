Milan, tegola Florenzi? Possibile operazione al ginocchio

Brutte notizie per Alessandro Florenzi, entrato ieri nel finale durante la sconfitta subita dal Milan in casa contro l'Atletico Madrid. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, l'ex romanista continua ad avere problemi al ginocchio sinistro: domani si sottoporrà a una visita di controllo a Villa Stuart. Gli scenari sembrano due: un periodo di stop o un intervento in artroscopia, che lo metterebbe fuori causa per le prossime settimane. Di conseguenza, Florenzi salterà quasi sicuramente la sfida contro l'Atalanta e difficilmente sarà con la nazionale per le finali di Nations League in programma a Milano e Torino.