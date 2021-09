Milan, tegola Ibra che salta Liverpool: problema al tendine e stop precauzionale

Tegola in casa Milan: Zlatan Ibrahimovic non farà parte della squadra che domani sera affronterà il Liverpool nel debutto stagionale in Champions League. L'attaccante svedese, infatti, ha una sofferenza al tendine achilleo e rimarrà a Milano a scopo precauzionale. Alle 14.30 è prevista la conferenza stampa di vigilia di mister Pioli, che sarà accompagnato da Kjaer (inizialmente, sarebbe dovuto essere proprio Ibrahimovic il giocatore a parlare al fianco del tecnico rossonero). A riportarlo è Milannews.it