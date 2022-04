Milan, tegola Ibrahimovic: out altri 10 giorni, salterà le prossime tre partite

Tegola in casa Milan, alle prese con la corsa scudetto in questo avvincente finale di campionato.

© foto di www.imagephotoagency.it

Tegola in casa Milan, alle prese con la corsa scudetto in questo avvincente finale di campionato. Stefano Pioli, infatti, dovrà ancora rinunciare a Zlatan Ibrahimovic: l'attaccante, a causa del sovraccarico al ginocchio accusato negli scorsi giorni, dovrà stare fermo 10 giorni per seguire la terapia a Milanello. Nello specifico, dunque, Ibra sarà costretto a saltare la gara col Genoa, il derby di Coppa Italia contro l'Inter e la sfida alla Lazio.